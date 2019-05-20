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Son dakika… ABD’den korkutan hamle: Savaş gemisi ilerliyor

Kuzey Kore, Rusya, İran derken ABD bugün de dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin ile karşı karşıya geldi... ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde ilerlediği açıklandı. Çin'in hak iddia ederek Tayvan'la ihtilafa düştüğü adanın yakınlarında ABD savaş gemisinin olması bir gözdağı olarak yorumlandı.

Sozcu.com.tr
07:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den korkutan hamle: Savaş gemisi ilerliyor

ABD donanması, Scarborough Adası yakınlarında bir savaş gemisinin seyrettiğini duyurdu. Çin ile Tayvan arasında krize neden olan bu ada parçasının yakınlarında ABD’ye ait bir savaş gemisinin bulunması ABD-Çin arasında gerilime neden oldu.

ABD-Çin ilişkisinin en kilit noktalarından biri olan bölgedeki savaş gemisi hakkında Reuters’a konuşan Kumandan Clay Doss, “Prebbe, Scarborough’un 12 mil açığından geçti. Amacı uluslararası suları korumaktı” ifadesini kullandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı ve uzman ABD’nin Çin’e gözdağı verdiğini iddia etti.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:55 20.05.2019
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