Son dakika… ABD’den ‘Türkiye’ açıklaması: Pervasız saldırı

Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı için “pervasız” ifadesini kullandı.

Ortagus’un, İdlib’deki 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin mesajı şöyle:

“Esad rejimi ve müttefikleri İdlib’de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı; sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye’nin altyapısının acımasızca hedef alındığı saldırıları izliyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet son bulmalı” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, “Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici” dedi.

Stephane Dujarric, İdlib’deki şiddetin sadece insani bir sorun olmadığını, bölgenin güvenliği için de ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.