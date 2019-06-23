Son dakika… Financial Times’tan şok İstanbul seçimi yorumu

Son haftalarda uluslararası kamuoyunun gözü İstanbul’daydı… Bugün birçok uluslararası medya kuruluşu İstanbul’da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimine geniş yer ayırdı. Türkiye’de yaşanan seçim sürecini anbean paylaşan medya kuruluşlarının yanı sıra dünyaca ünlü gazetelerden Financial Times, seçim değerlendirmesi yaptı. İstanbul’da Laura Pitel ve Ayla Jean Yackley ile birlikte Ankara’dan Funja Güler’in ortak imzalı haberinde İstanbul’daki seçimlerle ilgili yorumlar dikkat çekti.

“Türkiye’de muhalefet tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandı” başlıklı haberde, “İmamoğlu oylarını artırırken bu, Erdoğan için ikinci mağlubiyet oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kumarı muazzam bir biçimde geri tepti ve muhalefet yankı yaratan bir zafer kazandı” ifadesi kullanıldı. İmamoğlu’nun ilk seçimden sonra rakibiyle arasındaki farkı da açtığını ve daha çok oy aldığını aktaran Financial Times, “Erdoğan’ın partisi daha önceki seçim kampanyasından ziyade İmamoğlu’nun pozitif tutumuna yakın bir kampanya yürüttü. Gücünü seçmenin kapısına kadar giderek kampanya yapmaya yöneltti ve ilk seçimde oy vermeyenleri ikna etmeye çalıştı” yorumu yapıldı.

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