Son dakika… İki ülke arasında kriz büyüyor: Diplomatlara sınır dışı kararı

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela ile El Salvador arasındaki tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı… Bu yıl yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturan Filistin kökenli Nayib Bukele, “ABD’nin bir numaralı müttefikleri olduğunu” söyleyerek Venezuela’nın lideri olarak Juan Guaido’yu tanıdıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Maduro karşıtı hareketin yüzü olan ve ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden destek alan Guaido’yu desteklediğini söyleyen El Salvador Başkanı, ülkesindeki Venezuelalı diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Venezuelalı diplomatlara 48 saat süre verildiği açıklandı.

LAKAPLARI TÜRK

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele daha önce ülkenin başkenti San Salvador'un belediye başkanlığını yürütüyordu. Bukele, Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı olarak seçimlere girdi. Bukele özellikle yolsuzluk ve rüşvet karşıtı yürüttüğü kampanya ile halk arasında büyük destek sağlamıştı. Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip ülkesi olan El Salvador'da yaklaşık 6,5 milyon kişi yaşıyor.

El Salvador'da Filistin'den kaçan 100.000 El Salvadorlu yaşadığı tahmin ediliyor. Kudüs ve Beytüllahim'den gelen bu Filistinliler o dönem Osmanlı toprağı olan bölgede yaşadıkları için “Türk” lakabıyla anılıyordu.