Son dakika… Bölgede sular ısınıyor! ABD duyurdu: Tehlikeli dakikalar

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran karasuları yakınlarında botlardan tankere durması yönünde çağrı yapıldığını fakat İngiltere’ye ait bir savaş gemisinin telsiz üzerinden gönderdiği uyarının ardından botların geri çekildiğini söyledi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN de, iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ‘British Heritage’ isimli tankerin Basra Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na girdiği sırada durdurulduğunu yazdı.

İddiaya göre; İranlılar tankerin rota değiştirmesini ve İran karasuları yakınlarında durmasını istedi. ABD’ye ait bir hava aracı ise yaşananları kaydetti.

Geçen hafta İngiltere Kraliyet Piyadeleri, Cebelitarık Boğazı’nda Avrupa Birliği yaptırımlarını delerek Suriye’ye gittiği yönünde emareler bulunduğu iddia edilen bir İran tankerine ele koyulmasını sağlamıştı.

Bunun üzerine Tahran Yönetimi, el koyulan tankerin geri verilmemesi durumunda İngiltere’ye ait bir tankere el koyulacağını duyurmuştu.

İran ayrıca İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi’ni çağırıp, “bir tür korsanlık” faaliyeti olarak nitelendirdiği olaya ilişkin şikâyetlerini dile getirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dün yaptığı bir açıklamada, Körfez’deki bir İngiliz tankerini takip etmek için Kraliyet Donanması’na ait savaş gemilerini kullandığını için Londra Yönetimi’yle alay etmiş ve İngiltere için “korkak” ve “umutsuz” ifadelerini kullanmıştı.