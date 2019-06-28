Son dakika… Liderlerle ayaküstü sohbet

G20 Zirvesi’nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı başlamadan önce zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu. Erdoğan ile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın zirvede dünya liderleriyle sohbet ederken çekilen bazı fotoğraflarını paylaştı.

“G-20 Osaka Liderler Zirvesi'nden” başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.