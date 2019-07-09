Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Milyardar işadamının evinden çıkan çıplak fotoğraflar deprem yarattı

ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein'ın Manhattan'daki evinde dün reşit olmayan kızların çıplak fotoğraflarının bulunması, 2008 yılında Miami'de savcılık makamıyla yaptığı anlaşmayı tekrar gündeme getirdi. Epstein'ı federal soruşturmaya karşı koruyan anlaşmayı yapan savcı ise bugün ABD Başkanı Donald Trump Yönetimi'nden kritik bir görevde bulunuyor.

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Milyardar işadamının evinden çıkan çıplak fotoğraflar deprem yarattı

66 yaşındaki Jeffrey Epstein’ın evindeki imajlar, tutuklandığı pazartesi günü evinde yapılan arama sırasında bulundu.

Reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giyen Epstein, 2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Manhattan’daki federal savcılar, Epstein’ı kadın ticareti ve 2008’de savcılarla yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Epstein ile o dönemde anlaşma yapan isim ise dönemin Miami Savcısı, bugünün ise Çalışma Bakanı Alexander Acosta’ydı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile yakın arkadaş olan bir isim.

Eski ABD Başkanı Clinton’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Clinton’ın Epstein ile bağlantılı korkunç suçlardan haberdar olmadığı” belirtildi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 2008 yılında Epstein ile “vicdana aykırı” bir anlaşma yaptığı gerekçesiyle Alexander Acosta’yı istifaya davet etti.

2002 yılında Trump, New York Magazine dergisine verdiği bir mülakatta, Epstein’ı “olağanüstü bir adam” olarak tanımlamış ve “Güzel kadınları benim kadar sever. Çoğu da gençlerdendir” ifadesini kullanmıştı.

Son güncelleme: android-time 13:33 09.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more