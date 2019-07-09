Son dakika… Milyardar işadamının evinden çıkan çıplak fotoğraflar deprem yarattı

66 yaşındaki Jeffrey Epstein’ın evindeki imajlar, tutuklandığı pazartesi günü evinde yapılan arama sırasında bulundu.

Reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giyen Epstein, 2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Manhattan’daki federal savcılar, Epstein’ı kadın ticareti ve 2008’de savcılarla yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Epstein ile o dönemde anlaşma yapan isim ise dönemin Miami Savcısı, bugünün ise Çalışma Bakanı Alexander Acosta’ydı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile yakın arkadaş olan bir isim.

Eski ABD Başkanı Clinton’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Clinton’ın Epstein ile bağlantılı korkunç suçlardan haberdar olmadığı” belirtildi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 2008 yılında Epstein ile “vicdana aykırı” bir anlaşma yaptığı gerekçesiyle Alexander Acosta’yı istifaya davet etti.

2002 yılında Trump, New York Magazine dergisine verdiği bir mülakatta, Epstein’ı “olağanüstü bir adam” olarak tanımlamış ve “Güzel kadınları benim kadar sever. Çoğu da gençlerdendir” ifadesini kullanmıştı.