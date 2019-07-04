Son dakika… Tarihi buluşmadan sadece birkaç gün sonra tansiyon yükseldi

Pyongyang Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Delegasyonu, ABD’yi “düşmanca eylemleri sürdürme konusunda kararlı olmakla” suçladı.

Kuzey Kore BM Heyeti, Washingyon Yönetimi’ni “yaptırım takıntılı” olmakla ve “Kore Yarımadası’ndaki barışçıl atmosferin altını oymakla” itham etti.

Bu suçlamalar tarihi olarak nitelendirilen Trum-Kim buluşmasından sadece günler sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a sürpriz bir davette bulunmuştu.

Bunun üzerine iki lider, Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki silahtan arındırılmış bölgede geçen pazar günü bir araya gelmiş ve nükleer müzakerelere devam edilmesi yolunda anlaşmaya varmıştı.

Buluşma dünya medyasında tarihi olarak nitelendirildi; zira görevdeki bir ABD Başkanı (Trump), sembolik de olsa ilk kez Kuzey Kore’ye ayak bastı.

Kuzey Kore Delegasyonu açıklamayı, ABD’nin Pyongyang’ı 2017’de yürürlüğe giren işlenmiş petrol ürünlerindeki ithalat üst sınırını aşmakla suçlamasına cevaben yaptıklarını belirtti.

Pyongyang ayrıca ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından BM üyelerine gönderilen ve Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan mektubu da “düşmanca eylem” olarak niteledi.