Son dakika… Türkiye’de de satılan oyuncak küçük çocuğu hastanelik etti

Türkiye’deki birçok oyuncakçıda satılan oyuncak seti yüzünden Çin’de bir çocuk ölümden döndü… Çin’in Heilongjiang bölgesinde yaşanan olayda bir çocuk severek oynadığı manyetik topları yuttu. Ebeveynlerine fark ettirmeden arka arkaya tam 61 manyetik topu yutan çocuk daha sonra mide ağrısı çekmeye başladı.

Birbirlerine manyetik olarak bağlanan ve farklı şekiller yapılabilen oyuncak setindeki 61 topu yutan çocuğun ağrı ile kıvranması sonrasında ebeveynleri doğrudan hastaneye koştu. Ebeveynlerinin endişesi, doktorların istediği tahlil ve röntgen sonuçlarının ardından başka bir boyuta ulaştı. Zira minik çocuğun midesinde bir tespihe benzeyen bir cisim bulundu. Röntgen sonucunda ciddi sorun görev doktorlar, çocuğu ameliyata aldı.

Çocuğun midesindeki topları çıkaran doktor Xu Bo, “Röntgen sonucuna baktığımızda bir kolyeye benzeyen bir cisim gördüğümüzü sandık. Çocuğa sorduğumuzda bize manyetik topları yuttuğunu söyledi” ifadesini kullandı. 3 saatlik bir operasyon sonucunda minik çocuğun midesinden 61 manyetik top çıkarıldı. Yerel basına konuşan yetkililer, annesinin ismi açıklanmayan çocuğa 64 manyetik toplu bir set satın aldığını söylerken, diğer 3 topun nerede olduğuna dair bir bilgileri olmadığını açıkladı.

Doktorlar manyetik topların çocuğa ciddi zarar verebileceğini söylerken, “Bu manyetik toplar, bağırsaklara ciddi zarar verebilirdi. Biz de ince bağırsağın ve apandisitin bir kısmını almak zorunda kaldık” dedi.