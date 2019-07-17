2019 KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2019 KPSS sorularını ve cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar, KPSS soruları ve cevaplarını kontrol ederek sınavdan elde edeceği puanı hesaplayabiliyor. ÖSYM AİS sistemine girerek T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek ardından 2019 KPSS sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. İşte KPSS soruları ve cevapları ekranı…

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilri. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.