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2019 YÖK Atlas tercih robotu: YKS tercih robotu YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları şimdi de tercih işlemlerine başlayacak. YÖK Atlas, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. YKS’den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih robotu bilgilerini kullanacak olan adaylar, YÖK’ün derlediği verilerden yararlanıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…

07:53 -
Haberler Eğitim
2019 YÖK Atlas tercih robotu: YKS tercih robotu YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YKS puanını öğrenen adayların en çok aradığı konulardan biri YKS tercih robotu oldu. YKS tercihleri için araştırma yapan öğrenciler YÖK’ün tercih sihirbazı YÖK Atlas’la ilgili detayları araştırmaya başladı. YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. İşte tercih dönemine dair detaylar ve YÖK Atlas YKS tercih robotu detayları…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları

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