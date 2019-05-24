AÖF sınav giriş belgesi: AÖF sınavı saat kaçta? AÖF giriş belgesine dikkat

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan AÖF için sınav yerini araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

AÖF 2019 FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Sınav yerleri açıklanan bahar dönemi finalleri 25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. 3 ders sınavına katılmak durumunda kalan öğrenciler ise 27 Temmuz 2019 tarihinde bu sınavlara katılabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DETAYLARI

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.