‘Eğitim yaz-boz tahtasına döndürüldü’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Ülkemizin eğitim öğretim hayatı AKP iktidarları ile adeta bir yaz-boz dönemi yaşamaktadır. 7 bakan ve onlarca sistem değişikliği ile birlikte eğitim öğretim sistemimiz adeta felç edilmiştir. Uygulamada müfredattan eğitim metaryallerine, öğretmenlerden velilere, okul aile birliklerinden sendikalara, bütün eğitim öğretim paydaşları görmezden gelinmiş, AKP yöneticileri tarafından dikkate alınmamıştır. Bu yönetim anlayışı ile okullarımızda öğrencilerimiz sınavdan sınava koşturulan bir duruma sokulmuştur. Gelen her bakan kendine özgü bir eğitim ve sınav sistemi uygulamaya koymuştur. Bunun sonucu özellikle ortaöğretim döneminde LGS, OKS, 3'lü SBS, tek SBS, TEOG ve LGS olmak üzere 6 kere yenilenen sınav sistemi olmuştur.”

LGS’Yİ ANLATTI

Son olarak bu dönem için 1 Haziran 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yapıldığını anımsatan Ayhan Barut, şöyle konuştu:

“Sınavda, öğrencilere sorulacak sorularda 8’inci sınıf öğretim programlarının esas alınacağı duyurulmuştu. İki oturum olarak düzenlenen LGS sınavı, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanarak, öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltildi. Sınavın birinci bölümündeki 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken, ikinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testine de 80 dakika süre tanınmıştır. Öğrenci ve velilerin büyük emek ve çaba göstererek hazırlandıkları LGS sınav sonuçları 24 Haziran’da açıklandı. Her sınav sonucu öğrenci ve veliler ile okul ve öğretmenler açısından değerlendirilmesi gereken sonuçlar doğurduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP yöneticileri açısından da bir sonuç doğurmaktadır. Bu çerçevede bilimsel, laik ve nitelikli bir eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Eğitim ve öğretimin tüm paydaşlarıyla birlikte katılımcı bir yönetim anlayışının esas alınmasını istiyoruz.”