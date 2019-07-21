LGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu! LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklamada…MEB, 22 Temmuz Pazartesi günü LGS tercih sonuçlarını açıklayacak. Ardından ise boş kalan kontenjanlar duyurulacak. Birinci tercihinde yerleşemeyen öğrenciler nakil işlemlerini gerçekleştirecek. İşte LGS nakil takvimi…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 01 Temmuz'da başlayan tercih süreci 12 Temmuz Cuma günü sona erdi. 22 Temmuz'da ise LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek.

E-OKUL’DAN LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Veli bilgilendirme sistemi yazan bölümde yer alan öğrenci TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası yazan boşlukları doldurunuz ve giriş butonuna basınız.

E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor. E-Okul’a başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra LGS tercih sonuçlarını “2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Başvuru Sonu Giriş Ekranı” öğrenebilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI