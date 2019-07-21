LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise kontenjanları ve nakil tarihleri…

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü MEB tarafından açıklanacak. MEB’den yapılan açıklamada “Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. ” denildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek. İstediği okula yerleşemeyenler nakil başvurusunda bulunacak.

2019 LİSE KONTENJANLARI

LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.