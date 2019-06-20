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Son dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarının yer aldığı kılavuzun açıklandığını söyledi. Aygün "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

21:13 -
Haberler Eğitim
Son dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı

ÖSYM’den binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Açıklamada “2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

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Son güncelleme: android-time 21:16 20.06.2019
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