Son dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı

ÖSYM’den binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Açıklamada “2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA