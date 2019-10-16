Süründüren eğitim tepkiler üzerine son buldu

Antalya Alanya'da liseye bu yıl başlayan DMD kas hastası 14 yaşındaki Ali Demir'in annesi Gülizar Dudu kayıt sırasında oğlunun merdiven çıkamadığını okul yönetimine bildirdi. Okullar açılana kadar sınıf düzenlemesinin yapılacağı söylenen anne – oğul okulun ilk günü büyük şok yaşadı. Ali Demir ve annesi okuldaki tüm 9. Sınıfların 4. katta eğitim alacağını öğrendiler. Ali Demir 5 gün boyunca okul bahçesinde sınıf düzenlenmesi için bekledi. Anne Gülizar Dudu bu sırada İlçe Milli Eğitim ve okul arasında gidip gelerek sınıfın giriş kata taşınmasını talep etti. Bir hafta sonunda Ali Demir'in sınıfı birinci kata taşındı. Ancak bu da çözüm olmadı. Annesinin yardımıyla destek alarak yürüyebilen Ali Demir 20 basamaklı merdivenleri bir ay boyunca sürünerek çıkmak zorunda kaldı. Ali Demir'in sürünerek sınıfına gittiği görüntüler dün (bugün) sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlardan büyük tepki gördü. Twitter’da “DMD’liye okulda engel var” başlığı altında binlerce yorum yapılan görüntülerin ardından okul yönetimi akşam saatlerinde Ali Demir’in sınıfının B Bloktaki giriş kata taşınacağı bilgisini verdi.

Oğluna ilkokul birinci sınıfta DMD kas hastalığı teşhisi konduğunu anlatan anne Gülizar Dudu (49) “Herkes sınıfa girdikten sonra oğlum sürünerek sınıfına giriyordu. Önceden orada okuyacağı belli olmasına rağmen sınıf değişikliği yapılmadı. Ben sadece kendi çocuğum için değil tüm engelli çocuklar adına bu koşulların değişmesini istiyorum. “ dedi.

YÖNETMELİĞE GÖRE SINIF GİRİŞ KATA AÇILMAK ZORUNDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca güncellenerek, 7 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre; Fiziki engeli bulunan öğrenciler de bu yönde engeli olmayan öğrencilerle birlikte,kaynaştırma eğitimi' kapsamında eğitim alabiliyorlar. Yönetmeliğin; “Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları” başlıklı 5'nci bölümündeki 24. ve 25. Maddelerine göre de ilk ve orta dereceli tüm okullar fiziki koşullarını bu özel çocuklara ve engellerine göre düzenlemekle yükümlüler. Her sınıfta, ‘Kaynaştırma' kapsamında en fazla 2 çocuk eğitim alabileceği de karar altına alınırken, özellikle fiziki engeli olan kaynaştırma eğitimindeki öğrenciler için okulların giriş katlarında sınıf açılması zorunluluğu bulunuyor.