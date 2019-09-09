Ya imam hatibe ya evinize!

Koceli'nin Darıca ilçesindeki sınavla öğrenci alan 8 anadolu lisesine 2019 Liseye Giriş Sınavı(LGS)'da yerleştirilemeyen 59 öğrenci okulların açıldığı ilk gün hiçbir okulda kayıtlı öğrenci olmadıkları için ortada kaldı. Merkezi yerleştirme sınavı LGS 2019'da nitelikli diye tanımlanan sınavla öğrenci alan anadolu-fen-sosyal bilimler gibi okullara yerleştirilmeyen öğrencilerin en geç 6 Eylül yani geçtiğimiz Cuma gününe kadar sınavsız öğrenci alan bir anadolu, meslek lisesi ya da imam hatip lisesine kayıt olması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüklerini resmi talimatla valiliklerin de onayıyla kayıt komisyonlarını kurmasını istedi. Komisyonlar kurulacak, en geç 4-5 Eylül'de velilere teklifler sunulacak ve 6 Eylül'de yerleştirme sonuçları açıklanacaktı.

Anadolu lisesinde sınıf açmam

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki 8 anadolu lisesine de yerleştirilmeyen 59 öğrencinin ailesi de komisyona başvurdu. Komisyon valilik emri olduğunu belirterek velilere, Murat Tevlim İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne açılacak olan ek sınıfına çocuklarını kaydettirmelerini istedi. Veliler kendilerine ilk ve tek seçenek olarak sunulan imam hatibe kaydettirme önerisini reddederek, sınavsız öğrenci alan anadolu lisesinde ek sınıf açılmasını istedi. Bu teklifte, valilikçe kabul görmedi.

Murat Tevlim İmam Hatip Lisesi'ne gidin

Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin imam hatibe çocuklarını kaydettirmek istemediğini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a yazılı olarak bildirdi. Vali Aksoy'un 3 gün önce Milli Eğitim'deki açıkta kalan öğrencileri yerleştirmek için kurulan komisyonu toplayarak, açıkta kalanların yerleştirilmesini istedi. Vali Aksoy'un velilere, “Murat Tevlim İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne 1 sınıf açacağım. Diğer anadolu liselerine sınıf ya da kontenjan verilmeyecek” dediği iddia edildi.

Aileler Sözcü'ye konuştular;

“Çocuklarımız stresten tırnaklarını yiyor”

Veliler, valinin imam hatip konusunda velileri baskı altına aldığı karşılık bulamayınca şimdi orada açacağı tek sınıf teklifinden de vazgeçtiği için çocukların tamamen ortada kaldığını savunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve partilerin grup başkanları ve milletvekillerine durumu bildiren B.B adlı öğrencinin babası A.B süreci; “Türkiye genelinde sınav sonunda yüzde 1'lik bir dilim merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan okullara yerleşemedi. Onları da illerde, ilçelerde kurulan Öğrenci Nakil Komisyonları yerleştirecekti. Darıca'da da kızımla birlikte 59 çocuk yerleştirme dışında kaldı. Bizden 4-5 Eylül tarihlerinde gitmek istediğimiz okullarla ilgili tercihte bulunmamız istendi. Komisyonun en geç 6 Eylül'e kadar yerleştirme sonuçlarını açıklaması gerekirdi. Ancak veliler tek seçenek olarak sunulan imam hatip lisesine göndermek istemedi” diye anlattı.

“Vali imam hatibe zorladı”

“Valilik bizleri tek tercih imam hatibe yollamaya zorladı” diyen esnaf baba A.B; “Veliler ısrarla istemeyince bu kez imam hatibe de sınıf açmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine bize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4-5 Eylül tarihlerinde tüm velileri tek tek arayarak, bu kez de ilimizdeki 4-5 meslek lisesinden birine yazdırmamızı istedi. ‘Nakiller açılacak, biz sizi anadolu lisesine alacağız' diyorlar. Ancak daha önce böyle denilen çocuklar şu anda şehrin dışında 1 saat yol gidiyor 1 saat geliyor. Nakil de açmıyorlar. Cezalandırılıyor aileler. Açamazlar zaten anadolu liselerinde de zerre kadar bir boşluk yok. ”

“Okulsuz kalan kızım bunalıma girdi”

“Kızım B.B'nin not ortalaması 78 ve imam hatip olmayınca bu kez meslek lisesine monte etmek istediler. Çocuk, şu anda bunalıma girdi. Okulsuz kaldı. Tırnaklarının yarısı yok. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, tüm siyasi partilerin meclis grup başkanlarına ve milletvekillerine mail attım. Hiçbir şey değişmedi. Sonuç şu; Bugün Koceli'nde 59 çocuk hakları olan ve zorunlu olan liseye gidemiyor. Aileler çaresiz bırakılıyor. Zorunlu eğitim çağında çocuklar eğitim dışına itiliyor. Önce imam hatibe, istenilmezse bu kez meslek lisesine ya da özel okula zorlanıyoruz. İnatlaşarak, çocuklarımızın bir okula zorlanmasını istemiyoruz. Ama şu anda, ‘Lanet olsun çocuk bir okula girsin de ortada kalmasın noktasına geldik. İçlerinden, parayı bulup özel okula giden var mı şu saat itibariyle bilmiyoruz kaos var”