YKS tercihleri için uzmanlardan 13 önemli tavsiye

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday girdi. Heyecanla beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirterek tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu:

– Puanlar 18 Temmuz'da açıklanacak. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7'si ÖSYM'nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 12 günleri olacak. Bu sebeple

titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 29 Temmuz gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeleri şart.

– Bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli. Seçilecek mesleği icra eden kişilerle görüşmek ve çalışma ortamlarını görmek de karar verirken yararlı olacaktır.

– Önlisans programlarını TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

– TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile lisans programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı 31.405 olacak.

– Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli.

– Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır, kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz.

– Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

– Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demek.

– Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

– Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

– Başka bir şehir tercih edilecek ise yurt olanaklarını mutlaka araştırmalı. Özellikle Anadolu'da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt konusu çok önemli.

– Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeliler.

– Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler.