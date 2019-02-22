Yurtdışına eğitime giden gençler, Türkiye’ye dönmek istemiyor!

Gençlerin rekabet ortamında bir adım ön plana çıkabilmek için yurtdışı eğitime yönelmesinin altında pek çok neden yatıyor. Bunlardan en önemlisi ise işverenlerin tutumu. Dünya genelinde yapılan araştırma sonuçları işverenlerin yurtdışında eğitim almış kişilere işe alımlarda öncelik verdiğini, bu kişilerin daha yüksek maaşlarla işe girdiğini ve işlerinde daha hızlı yükseldiklerini gösteriyor.

2020 İÇİN TAHMİN 8 MİLYON

Durum böyle olunca dünya genelinde mobil öğrenci sayısında artış gözlemleniyor. 1980'lerde 1 milyon öğrenci yurtdışında eğitim alırken bu rakam 1990'larda 1 milyon 300 bine, 2000'lerde 2 milyona, 2010'da 3 milyon 700 bine, 2015'de 4 milyon ve 2017 ise 5 milyona yükseldi. Rakamın 2020 yılında 8 milyon olması öngörülüyor.

GELECEK VE KARİYER KAYGISI İLK ETKEN

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yurtdışında eğitim geleceği garanti altına almak için bir yol olarak görülüyor. Bu sebeple öğrenciler uzun ya da kısa dönemli yurtdışında eğitim almayı amaçlıyor. Öğrencilerin yurtdışı eğitimi tercih etmesinin altında gelecek kaygısı yatıyor. Öğrencilerin yüzde 37,9'u kariyer ve gelecek kaygısı nedeniyle yurtdışı eğitimi tercih ettiğini söylerken, yüzde 24,1'i Türk eğitim sistemindeki sıkıntıların kendisini yurtdışı eğitime ittiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 13'ü sınav sisteminde yaşanılan değişimler nedeniyle sisteme güvenmediklerini beyan ediyor.

EN FAZLA YÜKSEK LİSANS İÇİN TERCİH EDİYOR

Her yıl Türkiye’den yaklaşık 100 bin öğrenci yurtdışına eğitim için gidiyor. Öğrenciler; dil eğitiminden doktoraya kadar pek çok farklı aşamada eğitim için yurtdışını tercih ederken IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında yapılan anket çalışmalarında Türkiye'deki öğrencilerin yoğun olarak yüksek lisans programlarına ilgisi olduğunu gösterdi. Öğrencilerin, yüzde 31’i yüksek lisans, yüzde 21’i üniversite, yüzde 18’i dil eğitimi, yüzde 17’si work and travel, yüzde 4’ü doktora, yüzde 2’si sertifika programları, yüzde 2’si ise lise eğitimi için yurtdışını tercih ediyor.

SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER ROTALARI ETKİLİYOR

Yurtdışında eğitim destinasyonları tüm dünyada değişim eğilimi gösterdiğini ve bu değişimleri etkileyen en büyük faktörlerin başında siyasi ve ekonomik sebepler geldiğini söyleyen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Deniz Akar “Tüm dünyada Kanada'nın tercih edilme oranları arttı. Kanada 2006 yılından bu yana yüzde 80 daha fazla uluslararası öğrenciden başvuru aldı. Bunun altında siyasi ve ekonomik sebepler yatıyor. Konuyu Türk aileler açısından değerlendirirsek, Amerikan Doları ve Sterlinin Türk Lirası bazında yükselmesi, Amerika ile Türkiye arasında geçtiğimiz sene yaşanan vize gerilimi, İngiltere’de yaşam masraflarının yüksek olduğu algısı ve ailelerin güvenlik endişesi bu değişimde etkili oldu. Kanada’nın dünyanın en güvenli ülkelerinden olması, terör olmaması, Kanada Dolarının Türk Lirası bazında karşılanabilir seviyede olması, Kanada halkının sıcak ve ırkçı olmayan tutumu, Kanada’da gelecek kurmanın diğer ülkelere göre mümkün olması bu ülkeye olan ilgiyi yükseltiyor. Bu sebeple Kanada dünya gençlerinin ve ailelerin olduğu gibi Türk gençlerinin ve ailelerinin de gözdesi oldu. Bu değişimde siyasi faktörlerin etkiside var. Amerika'nın azınlıklara yönelik tehditkâr tutumu, İngiltere'nin Brexit sürecindeki belirsizlikler gibi etkinler, yurtdışı eğitimi domine eden bu iki ülkenin payının düşmesine neden oldu. Uluslararası öğrencilerin İngiltere ve Amerika'yı tercihlerinde bir artış olmadı, aksine düşüş yaşandı. Öğrenciler Kanada, Rusya, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelere yönelmeye başladı. Dünya genelindeki bu dalga Türkiye'ye de yansıdı.Türkiye'deki öğrencilerin Kanada, Rusya, Çin ve Almanya'ya talebi artış gösterdi.” diye konuştu.

“ÇİN, RUSYA VE GÜNEY KORE’DE LİSTEYE GİRDİ”

Yapılan anket sonuçlarına göre Çin, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerin de ailelerin çocuklarını göndermek istediğini listeye girdiğini söyleyen Akar sözlerini şöyle sürdürdü “5 sene önceye kadar Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler listelerde yer almazken bugün bu ülkeler ailelerin çocuklarını göndermek istediği ülkeler arasında girdi. Rusya ve Çin’in geçen senelere oranla yükselişe geçmesini ülkeler arası ikili ilişkilere bağlı.Rusya’yla ticaret yapma olanaklarını bulunması Rusya’nın tercih edilirliğini artırmaktadır. Öğrenciler bu ülkede eğitim alıp, Rusça öğrenip, ülkedeki iş yapma biçimlerini gözlemledikleri takdirde bu ülkeyle gelişen ticaret imkanlarından faydalanabileceklerini biliyor. Bu sebeple Rusya'ya ilgi artmış durumda. Çin ise dünya ticaretin ana merkezi haline gelmesi sebebiyle tercih ediliyor. Çin’de dil bariyeri bulunmasına karşın bu ülkenin tercih edilmesi, geleceğini düşünen gençlerin bu yolda zorluklarla başa çıkmayı göze aldığını gösteriyor. Ülkeye eğitim almaya giden gençlerin Çince öğrenmesi onlara iş hayatlarında büyük bir artı oluyor” dedi.

GİDEN DÖNMEK İSTEMİYOR

Anket kapsamında eğitimden sonra ülkeye dönmek isteyip istemedikleri sorulan öğrencilerin yüzde 72’si “yurt dışında kalmak isterim” derken, yüzde 26’sı ise “Türkiye’ye dönmek isterim” yanıtını verdi. Yani yurt dışına çıkan öğrencilerden 10’da 7’si ülkeye dönmek istemiyor.

AİLELERİN DE KAFASI KARIŞIK

Anket sonuçlarına göre; ailelerden yüzde 48’i çocuğunun ülkeye dönmesini isterken yüzde 49’u ise dönmelerini istemiyor.