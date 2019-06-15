270 binden fazla kişi TOKİ’ye borçlu

12 bin 591 kişinin de, TOKİ'den aldığı konutu borcu bitince sattığı anlaşıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Murat Kurum, “TOKİ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iwş yerinin tapusu verilmiştir. 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirilmiş ve bu konutlardan 726 bin 658'i satılmıştır” dedi.

BORÇLAR ARTIYOR

TOKİ'nin satışa sunduğu alt gelir grubuna ait konutların borç bitimine kadar, orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise teslim tarihinden bir yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunuyor. Kurum, “2018 yılından itibaren 12 bin 591 konut alıcıları tarafından devredilmiştir” açıklamasırı yaptı. Önerge sahibi Gürer ise TOKİ'den ev sahibi olanların, son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle ödeme zorluğu içine girdiklerini belirtti. Bu kişiler için düzenleme yapılmasını isteyen Gürer, “Konut sorununda birden çok proje uygulayan TOKİ'nin sektörü canlı tuttuğu dikkate alındığında, durma noktasına gelen inşaat sektörü için TOKİ ile ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni düzenlemeler sağlanmalı” dedi.

300 bin kişi başvurdu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin sosyal konut projesinde şimdiye kadar 15 bin 125 konutun kura çekiminin tamamlandığını söyledi. İstanbul'da 6 bin 300 konuta 300 bin kişinin başvurduğunu belirten Bulut, “En çok başvuruyu İstanbul'dan aldık, kura çekimi 26 Haziran itibarıyla başlıyor. Temmuzun ilk haftasında da kura çekimleri olacak, 4 bölgede proje var. Toplamda 6 bin 300 konutun kurası çekilecek ama İstanbul'da başvuruyu da dikkate aldığınız zaman sosyal konut ihtiyacı çok fazla o yüzden öncellikli bu kuraları çekeceğiz” dedi. Bulut, “Artık sosyal konut dışında konut üretimi yapmayacağız. 2023 yılına kadar sosyal konutta 250 bin hedefi için çalışmalara başladık” diye konuştu.