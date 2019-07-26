Altın fiyatları günü düşüşle kapattı! Çeyrek altın ne kadar?

Düşüşe geçen altın fiyatları 257,7 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. İşte 26 Temmuz altın fiyatları…

26 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 257,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 420 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1718 lira

ALTININ KİLOGRAM FİYATI GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 256 bin 500 lira, en yüksek 259 bin 327 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 256 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 856 bin 101,37 lira, işlem miktarı ise 1.164,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 24 bin 935,31 lira oldu.