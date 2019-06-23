Avrupa’dan Türkiye’ye gıda kazığı: Sütsüz dondurma

Uluslararası gıda firmalarının Türkiye'ye gönderdikleri bazı ürünlerde, malzemeden çaldıkları ortaya çıktı. Türkiye'de en çok satışa sahip dondurma firmalarından biri, İngiltere'de sattığı ürünlerde yüzde 13 oranında süt kullanırken, Türkiye'ye gönderdiği dondurmalarda ise yüzde 1 oranında süt kullandı. İngiltere'de satılan aynı üründe meyve püresi oranı yüzde 11 olurken, Türkiye'de satılan üründe ise bu oran yüzde 0.4 çıktı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyu TBMM gündemine getirerek, “Uluslararası firmaların ürünleri sıkı biçimde denetlenip, Avrupa'da satılanlarla eşdeğer hâle getirilmeli, gerekirse bu konuda yasal düzenleme yapılmalı” dedi.

Öztürk, Avrupalıların aynı ürünleri bize göre daha kaliteli ve besin değeri yüksek şekilde tükettiğini belirterek şunları söyledi:

“Uluslararası gıda firmaları, ülkemizde aynı marka ve logoyu kullanarak Avrupa ülkelerinden daha düşük besin değerine sahip ürünleri satmakta.”

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ

Yaşananları bir örnek vererek açıklayan Öztürk, “Ünlü bir dondurma markasının bir ürününü İngiltere'de alırsanız içindeki süt oranı yüzde 13 iken bizdeki aynı ürünün süt oranı sadece yüzde 1'dir. Bu dondurmanın meyve püresi oranı İngiltere'de yüzde 11 iken, bizdeki üründe oran ise binde 4'tür.”

Buğday ve mısır gevreği şeklinde satılan bir başka ürünü de örnek gösteren Öztürk, “Avrupa'da satılanda D vitamini bulunurken özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın tükettiği bizdeki bu üründe D vitamini yok. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Uluslararası firmaların ürünleri bir kez daha denetlenip, Avrupa'da satılan ürünlerle eş değer hâle getirilmesi sağlanmalı, gerekirse yasal düzenleme yapılmalı” diye konuştu.

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