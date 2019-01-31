Betonlaşma dört basamak geriletti

Dünyanın 44 büyük şehrinin yer aldığı Global Power City Index'in (Küresel Güçlü Şehir Endeksi) 2018 yılı sonuçları yayınlandı. Mori Memorial Foundation tarafından dünyanın en önemli şehirlerinin belli kriterlere göre sıralandığı endekse Türkiye'den giren tek şehir olan İstanbul, 4 basamak gerileyerek 34'üncü sırada yer aldı. İstanbul, 2017'de 30, 2016'da 21 ve 2015'te ise 31'inci sırada bulunuyordu.

ÇEVRE KOŞULLARINDAN KAYBETTİ

Şehirleri ekonomik güç, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve ulaşım gibi 6 ana başlık altındaki 70 kritere göre değerlendiren endekse göre, 2018'de de dünyanın en güçlü ve çekici kenti Londra oldu. Sıralamada Londra, New York, Tokyo, Paris ve Singapur'un yerini koruduğu görüldü.

Silüetine her gün daha da fazla damgasını vuran betonlaşma, İstanbul'un sıralamada gerilemesinin en önemli nedenlerinden birisi oldu. İstanbul, endeksteki 6 ana kriterden ekonomide 32'nci, kültürel etkileşimde 8'inci, ulaşımda 13'üncü, Ar-Ge'de 34'üncü, yaşanabilirlikte 35'inci sırada yer alırken, en çok puanı 40'ıncı sırada bulunduğu çevre koşulları yüzünden kaybetti.

Endeksteki en büyük değişim Asya ve Kuzey Amerika şehirlerinde oldu. Çin'in başkenti Pekin, ulaşım notu kırıldığı için sıralamada 13'üncülükten 23'üncülüğe düştü. Şangay da ekonomisi zayıfladığı için 15'inci sıradan 26'ncı sıraya geriledi. Buna karşın ekonomi ve çevre kriterlerinde ilerleme sağlayan San Francisco 17'nci sıradan 13'üncü sıraya, Toronto ve Vancouver da ekonomi, yaşanabilirlik ve çevre kriterlerinde sağladıkları gelişmeyle 14'üncü ve 21'inci sıraya yükseldi.