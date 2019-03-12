Brexit öncesi sterlin değer kaybetti

Cox’un açıklaması, piyasalar tarafından İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının bugün yerel saatle 19.00’da İngiliz Parlamentosunda yapılacak oylamada “kabul edilme olasılığını azalttığı” yönünde yorumlandı.

İngiliz sterlini, avro karşısında yerel saatle 16.26 itibarıyla yüzde 0,92 değer kaybı ile 1,1616 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin, ABD doları karşısında ise yüzde 0,71 değer kaybıyla 1,3096 seviyesinden işlem görüyor.

Geoffrey Cox, tartışmalara neden olan “tedbir maddesi”ne ilişkin AB ve İngiltere’nin üzerinde dün anlaştığı yeni düzenleme konusunda “yasal görüşü”nü açıklamıştı.

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İngiltere Başsavcısı Cox, “tedbir maddesi”ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemenin, İngiltere’nin isteği dışında süresiz şekilde tedbir maddesine tabi olma riskini azaltsa da tam olarak ortadan kaldırmadığını belirtmişti.

Cox ayrıca, uzlaşmaya varılan değişikliğin İngiltere’ye AB’nin onayı olmaksızın anlaşmayı sonlandırmak için “uluslararası yasal yollar” sunmadığını ifade etmişti.

Geoffrey Cox’un görüşü, İngiliz Parlamentosunda yapılacak Brexit anlaşmasının oylanmasından önce kritik öneme sahip. İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni düzenlemenin ek güvenceler getirdiği için anlaşmanın kabulüne yardımcı olacağını umuyordu, ancak Cox’un olumsuz görüşünün oylamanın sonucunu etkileyeceği belirtiliyor.

“Tedbir maddesi”, İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit’in ardından “fiziki sınır girmemesi” için formüle edilmişti.

İngiltere’nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını ve Kuzey İrlanda’nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar, bu düzenlemenin İngiltere’yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyor. AA