CHP’li vekil: Bekir Pakdemirli’nin aile şirketine icra gitti

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin aile şirketine haciz işlemi uygulanması konusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

‘ÜLKE GENELİNDEKİ YÜZBİNLERCE TARIM ÜRETİCİSİ GİBİ…’

Türkiye genelinde ekonomik darboğaz içerisinde olan, üretemediği için veya ürettiği ürününü değerinden satamadığı için borçlarını ödeyemeyen birçok çiftçi ve üreticinin uğradığı icra ve haciz işlemine, Bakan Pakdemirli'nin aile şirketinin de maruz kaldığını belirten Av. Kılıç, “Ülke genelindeki yüz binlerce tarım üreticisi gibi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin aile şirketi Türdeş Tarım'ın da icralık olduğu ortaya çıktı.” dedi.

CHP'li Av. Sevda Erdan Kılıç, bakan Pakdemirli'nin aile şirketi olan İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı Türdeş Tarım'ın Torbalı-Karakuyu Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasına icra işleminin Torbalı İcra Müdürlüğü tarafından geçen Temmuz ayında yapıldığını kaydetti.

95 BİN TL BORÇ

İzmir 1. İcra Dairesi'nin yürüttüğü dosya kapsamında, Turhan Bozkuş isimli şahsa 95 bin lira borçlu olan şirketin zeytinyağı fabrikasındaki zirai aletlerin yanı sıra, yağ sıkımında kullanılan iki adet dekantör, separatör, jenaratör, jenaratör kaynak makinesi ve aralarında traktör kamyonet gibi 4 aracın haciz edilip yediemin depolarına götürüldüğünü ifade eden Av. Kılıç, icra işlemi sırasında fabrikada kimsenin olmadığını, memurların çilingir ile işlem yaptığını bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

“Bir ülkenin bakanının aile şirketi bile icralık oluyorsa, vay siz sade vatandaşların halini düşünün. Demek ki ülke ekonomisi o kadar kötü ki bakanın aile şirketi o kadar zor durumda ki fabrikadaki eşyalar bile haczedilebiliyor. Tabi şirketin 95 bin liralık borcu neden ödeyemediği de önemli.

Lafa geldi mi ‘ekonomi şöyle iyi, böyle iyi, şu kadar atılım yaptık, bu kadar atılım yaptık' diyen hükümetin bir bakanı, acaba işler iyi gitmediği ya da fabrikası üretim yapamadığı veya ürününü değerinden satamadığı için mi icralık oldu? Bütün bu soruların cevaplarını Sayın bakan vermelidir. Vermelidir ki diğer bütün tarım üreticilerinin de neden icralık olduğunu, araç ve gereçlerinin neden haczedildiğini öğrenebilelim.”

CHP'li Av. Kılıç, fabrikanın, haciz işlemi nedeniyle bu yıl üreticiye hizmet veremeyeceğini kaydederek, üreticinin de mağdur olduğu bu icra dosyası kapsamında şirketin, daha sonra araçlar üzerindeki haczi kaldırarak yediemin deposundan aldırdığını ifade etti.