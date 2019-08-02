CİMER başvuru sorgulama sayfası: CİMER başvurusu e Devlet’ten nasıl sorgulanır?

Tüm vatandaşların çeşitli konularda şikâyet ve önerilerini yazabilecekleri bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani kısaca CİMER tablet ve mobil telefonlardan kolaylıkla ulaşılıp başvuruda bulabilecekleri bir platformdur. Peki, CİMER'e güvenilir bir şekilde yapılan şikâyet ve görüşler nasıl kontrol ediliyor? CİMER başvuru sorgulama sayfası nereden açılır? CİMER başvurusu e-devlet'ten nasıl sorgulanır? İşte bu soruların cevaplarını arayan ve yaptıkları başvuruların sonucunu sorgulamak isteyen vatandaşlar için için hazırladığımız haberin detayları…

CİMER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

https://www.cimer.gov.tr/ adresinden kolaylıkla yapabileceğiniz başvurular için sizden, TC kimlik numarası, ad, soy ad, annenizin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi ve cep telefonu bilgileriniz istenecek. İstenilen bu bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra başvuru sayfasına ulaşacaksınız. Buradan dilediğiniz konu hakkında istek ve şikâyetlerinizi yazarak başvuruyu sonlandırabilirsiniz.

CİMER BAŞVURU SORGULAMA SAYFASI: CİMER BAŞVURUSU E DEVLET’TEN NASIL SORGULANIR?

CİMER'e yapılan başvurular en kısa süre içinde cevaplanır. Ancak inceleme esnasında ve sonrasında sonuçları sorgulamak isterseniz CİMER'in resmi sayfasından ya da e-devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

https://www.cimer.gov.tr/ sitesinin ana sayfasındaki başvuru sorgula bölümünde sizde istenen bilgiler girerek sorgulama işlemine başlayabilirsiniz. Sizden istenen bilgiler;

– TC kimlik numarası

– Ad

– Soy ad

– Annenizin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi

– Cep telefonu

Bu bilgileri girdikten sonra Onay kodu gönder butonuna basın ve sorgulamayı yapın.

CİMER'in internet sitesinin yanı sıra e-devlet Kapısı'ndan da sorgulama yapılabilir. Bunun için;

– CİMER'in e-devlet sayfasına giriş yapın. Giriş için https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

– Sayfayı açtığınızda sistem sizden kimlik doğrulaması isteyecek.

– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Giriş yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.