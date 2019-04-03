Denizbank’ın satışı 2. çeyrekte tamamlanması bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli banka Emirates NBD, Denizbank’ın yüzde 99.85’ini 15.48 milyar lira karşılığında Rus Sberbank’tan almak için anlaştı.

Emirates NBD ve Denizbank’tan yapılan yazılı açıklamaya göre satış işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından ikinci çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Denizbank’ın KAP açıklamasında, Sberbank ile Emirates NBD arasındaki anlaşmanın yeniden düzenlenen hükümlerine göre satış bedelinin, “Denizbank’ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15.51 milyar TL’lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15.48 milyar TL bedel üzerinden” belirlendiği ifade edildi.

REUTERS