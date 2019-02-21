Dolar satıp euro aldık

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 15 Şubat ile biten haftada yaklaşık 440 milyon dolar artışla 169.4 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre 15 Şubat ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 180 milyon dolar artışla 102.47 milyar dolar olurken; kurumların ise 257 milyon dolar artışla 66.91 milyar dolara yükseldi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLER

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 15 Şubat haftasında 102.7 milyon dolar azaldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 15 Şubat haftasında 63.7 milyon dolar düşüş gösterdi.

REUTERS