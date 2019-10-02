Eşel mobilin maliyeti 10 milyar TL’yi aştı

nerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemlerde uygulanan eşel-mobil sistemine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle motorin fiyatlarındaki yükün alınmasının, taşımacılık ve buna dayalı birçok sektörde fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladığını aktardı.

ÖTV MİKTARI 10 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Eşel mobil sisteminin sadece bu yıl içinde motorin ve benzin fiyatlarında 4 kez, LPG’ de ise 1 kez devreye alındığını belirten Aktaş, “Motorinde yaklaşık 1 milyar 277 milyon 125 bin, benzinde 124 milyon 180 bin, LPG’de ise 146 milyon 774 bin liralık toplam fiyat artış ihtiyacı, vergi ayarlamasıyla pompaya yansıtılmadan karşılanmıştır.” ifadelerini kullandı. Vergiden karşılanılan miktarın bu yıl toplam 1 milyar 548 milyon liraya ulaştığını dile getiren Aktaş, “Geçen yılki 8 milyar 545 milyon liranın vergiden karşılandığı da hesaba katıldığında, uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı.” diye konuştu.

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MOTORİN MALİYETİNDEKİ ARTIŞ FİYATLARI HAREKETLENDİRDİ

Motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının diğer birçok sektörü etkilediğini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı: “Taşımacılığın ana girdisi motorin maliyetlerindeki artış, A noktasından B noktasına gidecek insandan eşyaya tüm hareketlilerin giderlerini artırıyor. Bu artış enflasyon üzerinde de direk ve dolaylı olarak yukarı yönlü etkiye neden oluyor. Eşel Mobil, vergi feragatiyle ekonomik canlılığın devamının sağlanması ve söz konusu kötü etkilerin sınırlandırılması adına etkili bir enstrüman olarak kendini gösterdi.” Eşel mobil sistemiyle, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan sabit tutulmaya çalışılıyor. Öte yandan, fiyatlarda ÖTV’den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda ise indirim gerçekleşiyor.

AA