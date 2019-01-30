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Son dakika… FED, tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası (FED) akşam saatlerinde yaptığı açıklamada faizlerde değişiklik yapmadığını duyurdu.

21:55 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… FED, tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı

FED’in bu akşam TSİ 22:00’da açıkladığı kararda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.

FED açıklamasından kademeli faiz artırımı ifadesi kaldırıldı.

ABD Mekrez Bankası ileri dönemdeki hareketlere ilişkin “sabırlı” olmayı taahhüt etti.

FED’in bilanço normalleşmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

FED Başkanı Jerome Powell, TSİ 22:30’da basın konferansında açıklama yapacak.

AYRINTILAR GELECEK…

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Son güncelleme: android-time 22:19 30.01.2019
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