Hayalet yolcuya da devlet güvencesi

Geçmediğimiz köprü, gitmediğimiz hastaneden sonra şimdi de “Uçmadığımız havaalanı'' gündeme geldi. İstanbul'un yeni havalimanı, 6 Nisan saat 14.00'da hizmete girecek ve Atatürk Havalimanı da devre dışı kalacak. Ancak Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali'ni Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle TAV firması yaptı ve firmanın 2021 sonuna kadar işletme sözleşmesi bulunuyor. Yolcular yeni havalimanına gidince, Atatürk Havalimanı yolcusu da kalmayacak. Yeni havalimanını ise İGA firması işletecek.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Atatürk Havalimanı'nı işleten firma mahkemeye giderse, mahrum kaldığı geliri faiziyle birlikte alır'' dedi.

126 MİLYAR DOLARLIK YÜK

SÖZCÜ'ye açıklama yapan CHP'li Akar, “Hayalet yolcu sorununa” dikkat çekti ve “Atatürk Havalimanı'nı işleten firma mahkemeye giderse mahrum kalacağı gelirleri faiziyle birlikte alma hakkı doğabilir. Vatandaşı 2 havalimanın birden masrafına katlanmak zorunda bırakıyorlar. Dolarla, Euro ile devleti borçlandırdılar. 31 milyar dolarlık YİD yükü altındayız. Nükleer santrallerle birlikte bu yük 126 milyar dolara çıkacak. Vatandaşa geçen yıl Osmangazi Köprüsü'nde 1 milyar 412 milyon lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 463 milyon lira fatura çıktı” dedi.

CHP'li Akar, 2017'de Atatürk Havalimanı'nı 30 milyon yolcu kullandı. 25 yıl boyunca özel firma tarafından işletilecek yeni havalimanında kapasite dolmazsa 3 ve 4. etap inşa edilmeyecek. Devlet ise garanti yolcu ödemelerini inşa edilmeyecek bu etaplar için de ödeyecek” dedi.

İstanbul Havalimanı'nda ilk etabın kapasitesinin yıllık 70 milyon yolcu olduğunu belirten Akar, şunları söyledi: “İkinci etap devreye girince 90 milyon yolcuya ulaşılacak. Eğer 90 milyon sıkışırsa 3. etap inşa edilecek ve 20 milyonluk bir yolcu kapasitesi daha ilave edilecek. 90 milyon yolcu da sıkışırsa 4. etap inşa edilecek. Kapasite artışına gerek duyulmazsa, bu durumda firmanın inşa etmeyeceği 3 ve 4. etaplara biz boşu boşuna para ödemiş olacağız. Bütün YİD havalimanlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin garanti ettiği yolcu ücreti dış hatlarda 15 Euro. Fakat burada 20 Euro. İç hatlarda diğer havalimanlarında 2 Euro. Burada ise 5 Euro'' ifadelerini kullandı.

FAALİYETLER SÜRECEK İDDİASI

Devlet Hava Meydanlı İşletmesi (DHMİ) ise yeni havalimanı şartnamesindeki hüküm gereği, Atatürk Havaalanı yolcu terminallerini işleten TAV ve bütün alt kiracılarının, sözleşmedeki hak ve yükümlülükleriyle İstanbul Havalimanı'na devredileceği için tazminat hakkı doğmayacağını savunuyor. DHMİ, Atatürk Havalimanı'nda faaliyetlerine eğitim uçuşları, bakım onarım hangarları, müstakil kargo, havacılık fuarları ile devam edeceğini belirtiyor.

Tahkimle uğraşmayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Atatürk Havalimanı'nın 15.5 yıllığına özelleştirildiğini ve sürenin 2021 sonunda erdiğini belirterek “Havalimanı 2 yıldan fazla boş kalacak. Firma gelirini çatır çatır tahkimle, mahkemeyle alır'' dedi. Erdoğdu, “Yeni havalimanı açıldıktan sonra iki yıl boyunca, Atatürk Havalimanı fiilen boş kalacak. Ne yapacak bu adam? Gelecek, bizden gelirini çatır çatır tahkimle, mahkemeyle alacak. Bir de buradan zarar edeceğiz. Sayıştay ‘Bu parayı vermeyelim' diyor. Vermeyelim de sözleşmesi var, söz verilmiş, bir de bunu tahkimde inkar tazminatıyla faiziyle ödersek ne olacak? Atatürk Havalimanı açık kalacak diyorlar ama bunu kimse yutmaz” dedi.