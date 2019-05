İşçiden grev dalgası geliyor

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın aylardır işçiyle masaya oturmadığını, üstelik işçiyi muhatap dahi almadığını belirterek, “Sendikalarımızın önemli bir bölümünün görüşmeleri tamamlandı, uyuşmazlık sürecine girildi. 60 günlük yasal süresi dolan tüm sendikalarımıza ‘grev kararı alın, hiç uzatmayın' çağrısı yapacağım” diye konuştu.

Atalay'ın bu uyarısına rağmen iktidarın pazarlık masasına oturmaması halinde kamuda birçok işyerinde grev dalgasının başlamasından endişe ediliyor. Türk-İş Başkanı Atalay, kamu işyerlerinde devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ‘muhatap' sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Kamu kurumlarındaki yetkili sendikaların ocak ayından bu yana sırayla görüşmelere başladığını ve her birinin zam ve sosyal haklara ilişkin tekliflerini ilettiklerini belirten Atalay, buna karşılık kamudan bugüne kadar hiçbir karşı teklif gelmediğini bildirdi. İktidara “Benim sözleşmemi bitirin arkadaş! Neyi bekliyorsunuz?” çağrısı yapan Atalay, “Sendikalarımıza, kimin günü dolduysa, hiç uzatmayın hemen grev kararı alın diyeceğim. Başka çare görünmüyor” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ İSTENİYOR

Atalay, aileleriyle birlikte 1 milyona yakın insanın yeni zamları beklediğine işaret ederken, iktidarın masanın kurulması için temmuz ayını işaret ettiğini, ancak işçinin seçimlerden önce zammın netleşmesini beklediğini söyledi.

Ölen her bir işçi için 5 gün yattılar

301 işçinin öldüğü Soma kazasından sorumlu tutulanların tahliye edilmesine üzüldüklerini de belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Adeta ölen her bir işçi için 5 gün yatıp çıktılar. Ancak kanunlar böyle. Türkiye'de her 4 günde 1 maden işçisi, her gün de 4 işçi iş kazasında hayatını kaybediyor. Bu cezaların mutlaka artırılması gerekiyor” dedi.