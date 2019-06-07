İstanbul Havalimanı Atatürk’ü geçemedi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda Mayıs 2019'da 5 milyon 228 bin 447 yolcuya hizmet verildi. Atatürk Havalimanı'nda ise Mayıs 2018'de ayında geçen yıl 5 milyon 490 bin 229 yolcuya hizmet verilmişti. Düşüş oranı yüzde 4.76 oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla seferlere başlanan ve 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde “Büyük Göç”ün gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı mayıs sonuna kadar (ilk 5 ayda) yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587'ye ulaştı.

YOLCU SAYISI DÜŞTÜ

İstenilen yolcu sayısına ulaşamayan İstanbul Havalimanı'nın iki yıllık kirasının 25 sene sonraya ötelendiği de ortaya çıkmıştı. Türkiye'de havayoluyla seyahat edenlerin sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.18 azalarak 74 milyon 205 bin 556'ya geriledi. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13.7 düşerek 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği turizmdeki artışa paralel olarak yüzde 7 artarak 33 milyon 698 bin 472 oldu.