İstanbul Üniversitesi fiyatlar yüksek gelince tavuk ihalesini iptal etti

Türkiye'de gıda fiyatlarında yaşanan artış dar gelirli vatandaşın en çok tercih ettiği tavuk etini de vurdu. 2003 yılında kilosu 2.6 TL civarında olan tavuk etinin fiyatı 2019 yılında 11 liraya kadar çıktı. Dövizdeki dalgalanma; yem, ilaç, gübre ve ambalaj fiyatlarını alt üst edince tavuk sektörü de krizden kaçamadı. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatlar nedeniyle açtığı beyaz et alımı ihalesini iptal etti.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne beyaz eti alımı yapmak için 8 Mart 2019 tarihinde ihale düzenlenmişti. Avcılar Göl Lokantası, Baltalimanı Restoranı, Beyazıt Profesörler Evi, Cerrahpaşa Teras Restoran ve Çapa Ocak Restoran'da kullanılmak üzere 3 bin 500 kilogram bütün tavuk, 800 kilogram tavuk baget, 2 bin kilogram tavuk göğüs fleto, 2 bin kilogram tavuk but fleto alımı yapılacaktı.

TEKLİFLER YAKLAŞIK MALİYETİN ÇOK ÜZERİNDE

Alınan beyaz etler 25 Mart 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlara göre İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı kantin ve restoranlara teslim edilecekti. Ancak ihale 15 Mart 2019 tarihinde bütün tekliflerin, alım için ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.

TAVUK DÖNER DE YAPILACAKTI

Teknik şartnameye göre alınacak tavukların veteriner hekim raporu ile belirlenmiş olan 6-12 haftalık et tavuklarından hazırlanması gerekiyordu. Tavuk etleri şoklu olmayacaktı. Kesim tarihinden itibaren 4 günü geçmeyen tavuklar tercih edilmişti. Kemiksiz göğüs, döner olarak pişirilmeye uygun büyük ve derili olacaktı. Tavuklarını her birinin ağırlığının da 1000-1200 gram arasında olması isteniyordu.

HALK EKMEK DE İPTAL ETMİŞTİ Türkiye'de ekonomide yaşanan olumsuz gelişlemeler, fiyatlarda yaşanan aşırı artış, kurumlar tarafından rutin olarak düzenlenen bir çok ihalenin iptal edilmesine neden oluyor. Son olarak İBB şirketlerinden Halk Ekmek, personele bir yıl boyunca verilecek yemek için açtığı ihaleyi, gelen yüksek tekliflere ödenek yetmediği için iptal etti. İhale başlangıcı 1 Haziran 2019, bitiş tarihi ise 31 Mayıs 2020 olarak belirtiliyordu.

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