İstanbul’da suya zam yok! Eski tarife geçerli

İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 28 Kasım tarihli oturumunda gündeme geldi. İSKİ bütçe kitapçığında yer alan 2020 yılı su satış tarifesinde, 0-10 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik birim fiyatının 4,80 TL'ye çıkarılması planlanıyordu.11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife 7,20 TL, 21 metreküp ve üzeri için oluşturulan yeni kademenin birim fiyatı da 12.60 TL olarak belirlenmişti.

“İLK KADEMEYE ZAM YAPMAYALIM” ÖNERİSİ

İBB Meclis oturumunda CHP ve İYİ Parti grubu bütçe kitapçığındaki tarifede değişikliğe giderek eleştiri ve önerileri dikkate alarak yeni öneride bulundu. İstanbulluları yüzde 65'inin kullandığı ilk kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4 TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi. Yeni öneri AKP grubu tarafından reddedildi. Zam reddedilmiş, 2020 yılı mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar vermiş oldu.

7.7 MİLYARLIK BÜTÇE

Tarife değişikliği öncesinde İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu tarafından İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi sunuldu. İSKİ'nin bütçesi 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. Mermutlu'nun sunduğu bütçede,İSKİ 2020 yılında içme suyu, kanalizasyon, etüt-proje, hizmet binalı, gayrimenkul büyük onarım projeleri, kamulaştırma, makine-teçhizat alımları projeleri için 3 milyon 462 bin 409 TL'lik yatırım kaynağı ayırdı. Yatırımların 2 milyon 564 bin TL'si devam eden projeler, 897 bir 720 TL'si de yeni projeler için kullanılacak.

1 MİLYARLIK ELEKTRİK FATURASI

Mermutlu, İSKİ'nin aylık su gelirinin 450 milyon TL olduğunu, İller Bankası'ndan 50 milyon lira katkı payı geldiğini anlatarak giderlerin 612 milyon TL olduğunu aylık 104 milyon lira açık oluştuğunu söyledi.Enerji giderlerinin de çok yükseldiğine dikkat çeken Mermutlu “Enerji giderlerimiz son zamlardan sonra yüzde 8'den yüzde 14.5'e çıktı.İSKİ'nin yıllık elektrik masrafı 1 milyar TL mertebesinde” dedi. İSKİ bütçesi oybirliği ile kabul edildi.