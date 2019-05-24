Microsoft Huawei siparişlerini askıya aldı

Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de Microsoft'tan geldi. Daha önce Microsoft Huawei'nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırmıştı şimdi ise firma siparişleri askıya aldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei´i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantıları kesmeyi amaçlıyor.

Haberde, Microsoft´un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.

DHA