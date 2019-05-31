Murat Ülker: Hepimiz Çin tarafındayız

Vatan Partisi'nin davetiyle önceki gün Ankara'da düzenlenen “Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği” toplantısına Çinli diplomatlar ve çok sayıda Türk iş insanı katıldı.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın “Sayın Genel Başkan'ın (Doğu Perinçek) eski bir yoldaşıyım, yeni girişimciyim” demesi dikkat çekti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Hepimiz Çin'in tarafındayız. Bu çok mühim bir inisiyatif. Mutlaka hava, kara, deniz yollarının gelişmesi ve İpek Yolu'ndan böylece istifade etmemiz lazım” dedi.

Açılış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı toplantıya, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Deng Li'nin yanı sıra Murat Ülker, Ethem Sancak, Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın gibi çok sayıda iş insanı ve yönetici katıldı.

Doğu Perinçek, açış konuşmasında yeni bir dünya kurulduğunu belirterek, “Dünya ekonomisinin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır” dedi.

Çin Büyükelçisi Deng Li de “İşbirliği potansiyelimiz büyük. Türkiye'nin kaliteli tarım ürünlerinin payı artıyor. Süt ürünleri ihracatı konusundaki görüşmelerimiz de hızlı ilerliyor ve yakında müjde vereceğiz” dedi.