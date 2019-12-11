Öğrenci kredileri kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere uygun koşullarda verilen fakat geri ödenmesinde güçlükler yaşanan kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı kamuoyunda KYK mağdurları olarak bilinen öğrencilerin borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması borcunu ödeyemeyenler için umut olurken Erdoğan, “Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: BURSTA SORUN YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarının silinmesinin gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz, krediyi her müracaat eden alıyor. Daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusu, ödeme sorunu yok. Bu atılacak adımda bütün borçları olanların beklentilerini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.”