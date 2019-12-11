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Öğrenci kredileri kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmasında Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenci kredilerinin kaldırılacağının sinyalini verdi. Erdoğan, "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir" açıklamasında bulundu.

08:57 -
Haberler Ekonomi
Öğrenci kredileri kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere uygun koşullarda verilen fakat geri ödenmesinde güçlükler yaşanan kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı kamuoyunda KYK mağdurları olarak bilinen öğrencilerin borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması borcunu ödeyemeyenler için umut olurken Erdoğan, “Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: BURSTA SORUN YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarının silinmesinin gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz, krediyi her müracaat eden alıyor. Daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusu, ödeme sorunu yok. Bu atılacak adımda bütün borçları olanların beklentilerini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.”

KAÇ KİŞİNİN KYK BORCU VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'nin verdiği bilgilere göre Kredi ve Yurtlar Kurumu, Maliye Bakanlığı'na KYK borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin ismini bildirdi. Emre'nin paylaştığı rakamlara göre öğrenim kredisi borcu bulunan 342 bin 282 kişi var. Ekim ayında KYK borcunu ödeyemeyen binlerce insana e-haciz uygulanmıştı.
Bilkent Üniversitesi CHP Cumhurbaşkanı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Maliye Bakanlığı öğrenci Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Yunus
Son güncelleme: 09:09 11.12.2019
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