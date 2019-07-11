OPEC’in üretimi haziranda azaldı

OPEC’in haziran ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 470 bin artışla yaklaşık 98 milyon 560 bin varile yükseldi. Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 540 bin varil artarak 68 milyon 730 bin varile çıktı.

OPEC’in günlük ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla 68 bin azalışla 29 milyon 830 bin varile indi. Böylece söz konusu dönemde OPEC’in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,3 olarak belirlendi. Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Nijerya’da günlük üretim 129 bin varil artışla 1 milyon 855 bin varile yükseldi. Suudi Arabistan’da günlük ham petrol üretimi 126 bin varil artarak 9 milyon 813 bin varile, BAE’de 23 bin varil yükselişle 3 bin 83’e varile çıktı.

Haziranda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Libya ve Angola’da yaşandı. İran’da günlük üretim 142 bin varil gerileyerek 2 milyon 225 bin, Libya’da 58 bin varil azalarak 1 milyon 113 bin, Angola’da ise 57 bin varil düşüşle 1 milyon 418 bin varile indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

OPEC’in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 140 varil artışla günlük 99 milyon 870 bin varil olacak. OPEC ülkelerinin 2019’daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor. Öte yandan, dünya genelinde haziranda 39 petrol sondaj kulesi işletmeye girdi. Böylelikle toplam kule sayısı 2 bin 378 oldu. Bu kulelerden 576’sı OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

AA