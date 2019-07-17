Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu azaldı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mayıs’ta 5 milyar dolar azalarak 204.5 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019’un kalanında en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 7.2 milyar dolar ile Haziran ayında görünüyor.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4.4 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.6 milyar dolar artışla 30.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

TAHVİL STOKU ARTTI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 202 milyon dolar artarak 4.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 854 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 966 milyon dolar artarak 7.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar azalışla 7.5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 491 milyon dolar azalışla 2.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 204.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 48.1’ini finansal kuruluşların, %51.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %72.5’ini finansal kuruluşların, %27.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

REUTERS