Petrolde kâr marjı tartışmasına bayiler de dahil oluyor

Akaryakıttaki kâr marjı tartışmasına bayiler de dahil oluyor. EPDK geçtiğimiz günlerde bayiler ile dağıtım şirketleri arasındaki kâr marjına balans ayarı yapmış bu oranı da bayiler için yüzde 55, dağıtım şirketleri için ise yüzde 45 olarak belirlemişti. Dağıtım şirketlerinin çatı grubunun oluşturduğu Petrol Sanayi Derneği de (PETDER) bu kararın iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Şimdi ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açılan davaya müdahil olmaya hazırlanıyor.

EPGİS: EPDK’NIN ALDIĞI KARAR DOĞRU

EPDK’nın aldığı kararın doğru bir karar olduğunu belirten EPGİS başkanı Fesih Aktaş ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Biz de EPGİS olarak bu davaya müdahil olacağız” dedi.

EPDK EKİM AYINDA BELİRLEMİŞTİ

Daha önce bayiler ile dağıtım şirketleri arasındaki kâr marjı iki taraf arasında belirleniyordu. Yükselen maliyetler nedeniyle iki taraf da karşı karşıya gelmişti. EPDK ise konuya el atmış, ekim ayında aldığı karar ile bayilerle dağıtım şirketleri arasında kâr paylaşımına yönelik bir balans ayarı yapmıştı. Buna göre satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. İki taraf arasında yapılan sözleşmeler ise bu karar ışığında yapılacak.