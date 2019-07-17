Reuters: Türkiye ekonomisinin 2019’u yüzde 1.5 daralma ile tamamlaması bekleniyor

Böylece Türkiye ekonomisinin son iki yılda ılımlı büyüme kaydetmesinin ardından son 10 yıllık dönemde yıllık bazda ilk kez daralacağı öngörülüyor.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için yüzde 2.3, 2020’de yüzde 3.5, 2021’de ise yüzde 5 olarak öngörüldü.

Reuters’ın 41 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre 2019 yılı için bir önceki anketteki yüzde 0.3 küçülme beklentisi yüzde 1.5’e revize edilmiş durumda. Türkiye ekonomisi en son yüzde 4.7 ile 2009 yılında daralmıştı.

Ankete göre bu yılın ikinci çeyreğinde daralma beklentisi bir önceki anketteki %1.2 daralmadan %2.5 daralmaya, üçüncü çeyrek için %2.1 büyümeden %1.1 daralmaya, son çeyrek için ise %3.4 büyümeden %1 büyümeye revize edildi.

Ankette 2020’de %2.4, 2021’de %3.4 büyüme öngörülüyor.

İLGİLİ HABER Bütçe açığı 2019 yıl sonu öngörüsüne 6 ayda yaklaştı

Ankete göre 2019 için enflasyon beklentileri bir önceki anketteki %15.5’ten %15.2’ye, 2020 için %11.8’den %12.5’e, 2021 için ise %9.1’den %10.8’e revize edildi. Buna göre enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde %11’e geriledikten sonra son çeyrekte tekrar yükselerek %15.2 olması bekleniyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran’da beklentilere paralel aylık %0.03 artış gösterirken yıllık enflasyon ise baz etkisiyle Mayıs’taki %18.71’den Haziran’da %15.72’ye sert geriledi.

Hükümetin bu yıl sonu için YEP’te yer alan enflasyon tahmini %15.9 seviyesinde.

Cari açık tarafında ise GSYH’ya oran olarak bir önceki ankette %2.4 olan yıl sonu beklentisi %1 olarak revize edildi. Oranın 2020’de %2.3, 2021’de %2.4 olması bekleniyor.

Ankete göre politika faizinin üçüncü çeyrekte 200 baz puan indirimle %22’ye gerilemesinin ardından yılı 200 baz puan daha düşüşle %20 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

TCMB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi hali hazırda %24 seviyesinde bulunuyor.

TCMB Temmuz ayının ardından Eylül, Ekim ve Aralık aylarında PPK toplantısı yapacak.

Reuters’ın 10 Temmuz’da yaptığı ankete göre ise TCMB eski Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınarak faizlerin düşürülmesine daha sıcak baktığı belirtilen Murat Uysal’ın getirilmesinin ardından bu ay faiz indirimlerine başlaması beklenen TCMB’den indirim beklentisi başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmişti.

REUTERS