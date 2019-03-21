Seçim öncesi vergi indirimleri uzatıldı

31 Mart’ta sona erecek olan uygulama 30 Haziran’a kadar uygulanmaya devam edilecek.

Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı ise yüzde 1’e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e geriledi.

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart’ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18’den yüzde 8’e, tapu harçları da yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü.

Tapu harçlarında 31 Mart’ta sona ermesi öngörülen KDV ve ÖTV indirimleri, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 31 Aralık’a kadar uzatıldı.