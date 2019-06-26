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Son dakika: Benzine zam beklentisi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş civarı zam bekleniyor. Dün motorine 22 kuruş zam gelmişti.

Sozcu.com.tr
10:01 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Benzine zam beklentisi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim kısıntısına gitmesi Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.

DÜN MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Dün motorinde 25 Haziran'dan geçerli toplam 23 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zam bekleniyor. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA BENZİN FİYATI NE KADAR?

Bugün benzin fiyatı İstanbul’da 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor. Gelecek zammın kesinleşmesi sonucu bu fiyatlar güncellenip artacak.

 

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 12:42 26.06.2019
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