Son dakika: Benzine zam beklentisi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim kısıntısına gitmesi Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.
Dün motorinde 25 Haziran'dan geçerli toplam 23 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zam bekleniyor. Akaryakıt yetkilileri bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.
Bugün benzin fiyatı İstanbul’da 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor. Gelecek zammın kesinleşmesi sonucu bu fiyatlar güncellenip artacak.
İstanbul Seçim Sonuçları ->