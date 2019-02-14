Son dakika… Enerji devi konkordato ilan etti

Fenerbahçe eski başkanı Güven Sazak'ın yeğeni Emin Sazak’ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme kararına göre; şirketin konkordato komiserliğini Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Hukukçu Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi Ragıp Mümtaz Kutoğlu’yu atadı.

BORÇLU OLDUĞUMUZ ŞİRKETLE YAPILANDIRMA KONUSUNDA ANLAŞAMADIK

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, “Bankalara herhangi bir borcumuz yok. Sadece borçlu olduğumuz şirket ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. Bundan dolayı konkordato sürecine gittik. Tek bir alacaklımız yapılandırmayı kabul etmedi. Makul sürede borcumuzu kapatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAZAK AİLESİ KİMDİR?

TBMM 1.2.3.4.5.6.7.8 dönem Eskişehir milletvekilli ve Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi Emin Sazak (dede), Fenerbahçe eski başkanlarından (1993-1994) Güven Sazak ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Sazak ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak’ın babası. 21.dönem Eskişehir milletvekili Süleyman Servet Sazak’ın büyükbabası oluyor. Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği Eski Başkanı olan Emin Sazak da (Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su) onun torunu oluyor.