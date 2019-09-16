Son dakika… Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’dan yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) 16 Eylül 2019

Söz konusu zammın ardında İstanbul’da ortalama 6.31 TL olan motorinin litre fiyatı 6.38 TL’ye çıkacak. Ankara ve İzmir’de ortalama 6.38 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.45 TL’ye yükselecek.