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Son dakika… Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 17 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi.

Sozcu.com.tr
16:13 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’dan yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Söz konusu zammın ardında İstanbul’da ortalama 6.31 TL olan motorinin litre fiyatı 6.38 TL’ye çıkacak. Ankara ve İzmir’de ortalama 6.38 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.45 TL’ye yükselecek.

son dakika zam
Son güncelleme: 16:18 16.09.2019
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