Takibe düşen borç 20 milyarı aştı

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporuna göre vatandaşın bankalara borcu katlanarak artıyor. Vatandaşların bankalar ve tüketici finansm an şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 521.5 milyar lira oldu. Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 20.5 milyar lirayı buldu.

Raporda, zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin 18.1 milyar lira (yüzde 19.3) artarak 7 Haziran itibarıyla 111.8 milyar lira olduğuna işaret edildi. Raporda şu verilere dikkat çekildi:

BANKALARA BORÇ: Bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak – 7 Haziran 2019 tarihleri arasında 3.4 milyar lira artarak 521.5 milyar lira oldu. Bu borcun 413.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 107.6 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 1,8 milyar lira daha artarak 7 Haziran itibariyle 20.5 milyar liraya ulaştı.

BANKALARA ÖDENEN FAİZ: Vatandaşlar bu yıl Ocak-Nisan döneminde bankalara toplam 24.9 milyar lira faiz ödedi. Bu faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4 oranında arttı. AKP döneminde (Ocak 2003 ve Nisan 2019) vatandaşların bankalara ödediği toplam faiz 471.7 milyar liraya ulaştı.

KREDİ VE MEVDUAT: 1 Ocak–24 Mayıs 2019 arasında bankalardaki (bankalar arası mevduat hariç) toplam mevduat 227 milyar lira (yüzde 11.1) artarak 2 trilyon 272 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde TL cinsinden mevduatlar 26.6 milyar lira azalarak 1 trilyon 24 milyar liraya gerilerken, döviz cinsinden mevduatlar ise 253.9 milyar lira artarak 1 trilyon 247 milyar liraya (215.9 milyar dolara) çıktı. Döviz mevduatlarında dolar cinsinden artış ise 26.4 milyar oldu. Mevduattaki dolarizasyon oranı ise yüzde 54.9 olarak gerçekleşti. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu.

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