Taksiciler odasından Uber yorumu: Karabasan bitti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UBER’in Türkiye’de VIP taşımacılık hizmetini sonlandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aksu Uber’i global korsan taşımacılık hizmeti olarak nitelendirdi. Karardan çok ama çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte Aksu’nun açıklamaları:

Dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesi ile yasaklanan korsan taşımacılık şirketi Uber’in Türkiye'de XL araçlarla yaptığı hukuksuz taşımacılığa son verme kararı aldığını duyuyoruz. Açıkçası gelinen nokta, bizim çok çok önceden uyardığımız üzere, korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcıdır.

Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız. Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu korsan şirketin korsan olduğunu vurgulayarak haklı Olduğumuza değinmiştir.

Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz.