Tarım ÜFE yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,34 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,85, balıkçılıkta yüzde 6,32 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 7,13 azalış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,44, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,31 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,01 artış gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,73 ARTTI

Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 9,11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,14, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,67 ve çeltik yüzde 1,92 artış, lifli bitkiler yüzde 2,45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,15 azalış gösterdi.

Şubat 2019’da endekste kapsanan 86 maddeden; 65 maddenin fiyatlarında artış olurken, 17 maddenin de fiyatlarında azaldı. 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.